В Киеве ждут, что 12-й пакет санкций ЕС против РФ будет принят или согласован к 15 декабря

Пакет включает запрет на экспорт российских алмазов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Украины ожидают, что 12-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят или согласован странами - членами сообщества до 15 декабря. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк.

"Мы думаем, что санкционный пакет на протяжении еще двух недель будет формироваться, в середине ноября будет утверждаться странами-членами. И в любом случае до 15 декабря этого года мы ожидаем или его принятия, или по крайней мере согласования", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российских алмазов, который готовится во взаимодействии с Группой семи (G7). Она не уточнила сроков принятия 12-го пакета санкций, однако, по сообщениям СМИ, решение G7 об ограничениях против российских алмазов ожидается к декабрю.