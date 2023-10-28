28 октября, 20:47
Палестино-израильский конфликт

У Белого дома проходит демонстрация с требованием к властям США ограничить помощь Израилю

Там дежурят несколько автомобилей полиции, каких-либо беспорядков не наблюдается

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Акция с требованием к Вашингтону ограничить поддержку Израиля и добиться прекращения огня на Ближнем Востоке проходит в Лафайет-сквере у Белого дома. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

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Десятки активистов пришли с плакатами с надписями "Прекратить финансирование Израиля", "Сделайте Израиль снова Палестиной", "Нет еврейским войнам" и другими аналогичного содержания. Некоторые демонстранты держали фотографии израильских и американских должностных лиц с подписями "военный преступник".

Каких-либо беспорядков не наблюдается. У Белого дома дежурят несколько автомобилей полиции.

В последние дни в центре Вашингтона неоднократно проходили акции в поддержку Палестины и за прекращение огня на Ближнем Востоке. На прошлой неделе более 300 участников демонстрации, устроенной общественной организацией Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир") и IfNotNow ("Если не сейчас") были арестованы во время проведения митинга в одном из офисных зданий Конгресса, где запрещены акции протеста. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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