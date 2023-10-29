В Пекине открывается 10-й Сяншаньский форум по безопасности

На мероприятие прибудут делегации из более чем 90 стран

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. 10-й Сяншаньский форум по вопросам безопасности в воскресенье начинает работу в Пекине, в этом году он пройдет 29-31 октября. В нем примут участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Великобританию, Иран, Россию, Саудовскую Аравию и США.

Примерно треть делегаций будет представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов. Число и уровень участников в этом году достигли рекордно высокого уровня, сообщило Министерство обороны Китая на брифинге в преддверии форума.

Пекинскую дискуссионную площадку посетят и представители международных организаций: Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Международного комитета Красного Креста, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Лиги арабских государств.

В ходе форума руководители Центрального военного совета (ЦВС) КНР проведут двусторонние встречи с главами делегаций других стран.

Главная тема мероприятия - "Общая безопасность, устойчивый мир". Участники трехдневного форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками.

Форум без министра обороны КНР

Традиционно министр обороны КНР председательствует на Сяншаньском форуме и проводит встречи с главами иностранных военных делегаций. Однако 24 октября Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей решил снять Ли Шанфу с должности главы оборонного ведомства. Также он был исключен из числа членов Госсовета и ЦВС КНР. Генерал не появлялся в публичном поле уже два месяца: последний раз он был замечен на публике 29 августа, когда выступал на 3-м Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности в Пекине.

После увольнения Ли Шанфу новый министр обороны назначен не был. Часть СМИ высказали предположение, что мероприятие пройдет под председательством начальника Объединенного штаба ЦВС КНР Лю Чжэньли.

Диалог между военными Китая и США

Сяншаньский форум предоставит возможность восстановить коммуникацию между военными КНР и США. Пентагон направил в Пекин делегацию с главой отдела, отвечающего за Китай, Занти Каррас.

После визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года отношения между Пекином и Вашингтоном резко обострились, а диалог между оборонными ведомствами был фактически приостановлен. Восстановлению коммуникации препятствовали санкции США против Ли Шанфу за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400 в 2018 году. На тот момент Ли Шанфу был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР.

В середине августа военные Китая и США провели встречу на Фиджи на полях конференции по безопасности. Тогда американскую сторону представил глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино, китайскую - замначальника Объединенного штаба ЦВС КНР Сюй Цилин.