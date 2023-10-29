В Болгарии пройдут выборы в местные органы власти

Граждане должны выбрать 265 мэров и глав местных администраций, а также 5 053 депутата муниципалитетов

СОФИЯ, 29 октября. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти пройдут в Болгарии, в них примут участие представители 58 партий и 9 коалиций, а также независимые кандидаты, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Всего в стране будут открыты 12 238 участков для голосования.

Право голоса имеют более 6 млн граждан, которые выберут 265 мэров и глав местных администраций, а также 5 053 депутата муниципалитетов. Больше всего желающих - 22 человека - претендуют на пост мэра Софии. 18 кандидатов баллотируются в мэры Пловдива, 15 - в градоначальники Плевена.

Для проведения выборов правительство выделило 151 млн левов (около €75,5 млн). МВД сообщило, что в день выборов за порядком на избирательных участках будут следить 15,5 тыс. полицейских. Перед выборами в разных районах страны прошли полицейские операции, направленные на борьбу с нарушением избирательного права и с покупкой голосов, что практикуется в бедных районах.

Согласно представленным службой Gallup данным последних социологических исследований, в голосовании готовы принять участие 44,8% избирателей. Судя по прогнозам, выборы мэров большинства крупных городов пройдут в два тура.

Громкий скандал

Выборам предшествовал громкий скандал. Представители парламентских групп Болгарии поставили под сомнение прозрачность голосования с использованием специализированных машин, ориентируясь на данные доклада Государственного агентства национальной безопасности. В нем утверждается, что замглавы министерства электронного управления Михаил Стойнов незаконно скопировал специальный цифровой ключ защиты устройств для голосования от несанкционированного доступа и манипуляции данными.

Представители пяти политических объединений - коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС), партии "Возрождение", Движения за права и свободы (ДПС), Болгарской социалистической партии (БСП) и партии "Есть такой народ" - потребовали отказаться от использования на выборах спецмашин. В то же время никакого риска для голосования не увидели в ситуации депутаты коалиции партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ). В правительстве также категорически отвергли возможность манипуляций данными машинного голосования.

В ЦИК обсудили возникшую проблему и приняли решение отказаться от использования машин для голосования на местных выборах, указав, что оно будет проводиться только с бумажными бюллетенями.

Политические прогнозы

Эксперты полагают, что возникший скандал может отразиться на активности избирателей, а также вызвать сложности при подведении итогов голосования. "Информация о том, что данные машинного голосования можно изменить, вызвала разочарование среди избирателей, которые и так сомневались в прозрачности голосования. Болгары пойдут голосовать разочарованными и запутавшимися, а многие, вероятно, решат выборы проигнорировать. Очевидно, что их результаты уже многие годы не отражают интересы основной массы населения. После выборов конфронтация в болгарском обществе будет увеличиваться, тем более что экономика в стране находится в трудном положении, а обеднение населения продолжается", - сказал ТАСС политолог Боян Чуков. Он полагает, что сложности возникнут при подсчете голосов, а многие бюллетени будут признаны недействительными, что также скажется на окончательных результатах.

Согласно обобщенным данным последних социологических исследований, 24,9% избирателей, которые примут участие в выборах, готовы голосовать за представителей коалиции ГЕРБ - СДС, 16,8% - за кандидатов от ПП - ДБ, 15,8% - за кандидатов от партии "Возрождение", 12,7% - за ДПС, 9,5% - за БСП, 4% - за кандидатов от партии "Есть такой народ". Однако традиционно на местных выборах население выбирает конкретных кандидатов, а не представителей политических объединений, поэтому прогнозы социологов могут в полном объеме не оправдаться.

На 5 ноября запланирован второй тур голосования в населенных пунктах, где ни один из кандидатов в мэры не получит в первом туре голоса более 50% избирателей.