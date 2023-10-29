Боевое крыло ХАМАС в Газе утверждает, что подбило израильский танк Merkava

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются боевым крылом ХАМАС, поразили управляемой ракетой израильский танк Merkava. Такое утверждение содержится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале.
В нем говорится, что бронемашина противника была подбита при отражении атаки израильских войск к востоку от Эш-Шуджаии.
Со стороны командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не поступало сообщений о боестолкновении в этом районе.
Ранее бойцы ХАМАС заявили, что обстреляли трижды ракетами Тель-Авив и Ашкелон - ближайший к сектору Газа крупный израильский город, а также Димону, где находится центр ядерных исследований. Огонь из минометных установок был открыт по израильским позициям в Суфе.
"Эти операции были проведены в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей в секторе Газа", - утверждается в заявлении.
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 28 октября призвал жителей северной части сектора Газа срочно переместиться в южную часть анклава. Он подчеркнул, что эта мера носит временный характер и после завершения военной операции против ХАМАС жители смогут вернуться в свои дома.