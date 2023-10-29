Боевое крыло ХАМАС в Газе утверждает, что подбило израильский танк Merkava

Представители движения заявили, что это было сделано в ответ на "массовое убийство мирных жителей в секторе Газа"

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются боевым крылом ХАМАС, поразили управляемой ракетой израильский танк Merkava. Такое утверждение содержится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале.

В нем говорится, что бронемашина противника была подбита при отражении атаки израильских войск к востоку от Эш-Шуджаии.

Со стороны командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не поступало сообщений о боестолкновении в этом районе.

Ранее бойцы ХАМАС заявили, что обстреляли трижды ракетами Тель-Авив и Ашкелон - ближайший к сектору Газа крупный израильский город, а также Димону, где находится центр ядерных исследований. Огонь из минометных установок был открыт по израильским позициям в Суфе.

"Эти операции были проведены в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей в секторе Газа", - утверждается в заявлении.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 28 октября призвал жителей северной части сектора Газа срочно переместиться в южную часть анклава. Он подчеркнул, что эта мера носит временный характер и после завершения военной операции против ХАМАС жители смогут вернуться в свои дома.