Истребители США подняли в воздух из-за приближения самолета к месту, где был Байден

Официальный представитель Секретной службы Соединенных Штатов Энтони Гульельми отметил, что проводится расследование в координации с Федеральным авиационным управлением

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Истребители США были подняты в воздух в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство недалеко от того места в штате Делавэр, где находился президент США Джо Байден. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома, распространенном в субботу.

Как в нем уточняется, "истребители подняли в воздух в Делавэре после того, как самолет нарушил ограниченное воздушное пространство [над местом], где находится президент США".

В сообщении приводится заявление официального представителя Секретной службы США Энтони Гульельми. "Вскоре после 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск - прим. ТАСС) гражданский самолет нарушил ограниченное воздушное пространство к северу от Уилмингтона (штат Делавэр). В качестве меры предосторожности силы были подняты в воздух для перехвата, гражданское судно без происшествий приземлилось в находящемся рядом аэропорту. Данный инцидент никак не повлиял на передвижения находящегося под охраной лица, и сотрудники Секретной службы США проводят расследование в координации с Федеральным авиационным управлением", - отметил Гульельми. Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства.

В Делавэре находится дом Байдена. Президент США и его супруга отправились в этот штат в пятницу вечером.