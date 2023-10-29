ОАЭ осудили решение Израиля начать наступательные действия в секторе Газа

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов призвало стороны конфликта установить режим прекращения огня

ДУБАЙ, 29 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты осудили решение расширить масштабы сухопутной операции в секторе Газа, о котором ранее объявила Армия обороны Израиля. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, распространенном агентством WAM.

"Объединенные Арабские Эмираты осуждают наземные операции, проводимые Израилем в оккупированном секторе Газа, и выражают глубокую обеспокоенность военной эскалацией и обострением гуманитарного кризиса, который грозит дальнейшими жертвами среди гражданского населения", - указано в сообщении.

Министерство призвало стороны конфликта установить режим прекращения огня и обеспечить защиту мирных жителей в соответствии с международным гуманитарным правом. В заявлении также упоминается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о перемирии в Газе, принятая 27 октября в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа.

Саудовская Аравия ранее предостерегла Израиль от "любых наземных операций" в секторе Газа, поскольку они представляют угрозу для жизни мирных граждан. Аналогичные заявления, в которых осуждалось решение Израиля перейти к наступательным действиям в секторе Газа, распространили внешнеполитические ведомства других стран Персидского залива - Бахрейна, Катара, Кувейта и Омана.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры". По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря. Из-за массированных ударов в секторе Газа не работают связь и интернет.