Лидер ХАМАС приказал приготовить списки палестинцев в израильских тюрьмах

По данным телеканала Al Mayadeen, Яхья Синвар дал понять, что органы, которые выполняют работу по пленникам из анклава, должны находиться "в состоянии постоянной готовности на случай неожиданного развития событий на следующем этапе"

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Лидер радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отдал приказ подготовить списки всех находящихся в израильских тюрьмах палестинцев, передал телеканал Al Mayadeen.

"Органы, которые занимаются работой с нашими пленниками, должны представить списки всех без исключения заключенных мужского и женского пола, удерживаемых оккупационными силами", - указал Синвар, слова которого приводит телеканал.

Он дал понять, что эти органы ХАМАС должны находиться "в состоянии постоянной готовности на случай неожиданного развития событий на следующем этапе".

Ранее официальный представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом ХАМАС, Абу Обейда заявил, что движение согласно заключить сделку об обмене всех палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных радикалами в ходе операции на территории Израиля. Он привел данные, согласно которым в руках ХАМАС находится от 200 до 250 человек. Абу Обейда не исключил, что 50 из них могли погибнуть в ходе израильских бомбардировок Газы.

В свою очередь лидер "Исламского джихада" Зияд ан-Наххаля сообщил, что боевое крыло этой группировки - "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") - удерживает 30 израильтян, большинство из них солдаты. По его словам, израильские войска "бомбили места, где содержались заключенные".

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что армия обладает проверенной информацией о 229 пленниках, удерживаемых радикалами в секторе Газа. По данным правозащитной организации "Ад-Дамир", в израильских тюрьмах находятся 5,2 тыс. палестинцев, в том числе 33 женщины и 170 несовершеннолетних, еще более 1,2 тыс. подвергнуты административному задержанию.