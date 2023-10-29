Нетаньяху отверг утверждения о том, что его предупреждали об атаке ХАМАС

В заявлении, размещенном на странице премьер-министра Израиля в соцсети X, сказано, что все чиновники структур безопасности оценивали, что движение "сдержано и обратилось к урегулированию"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг утверждения о том, что ему поступали предупреждения о готовящейся атаке сторонников палестинского радикального движения ХАМАС на его страну.

"Вопреки ложным утверждениям: ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС. Напротив, все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности [Израиля] и главу Службы общей безопасности, оценивали, что [движение] ХАМАС сдержано и обратилось к урегулированию", - говорится в заявлении, размещенном на странице Нетаньяху в соцсети X (ранее Twitter).

Как подчеркивается в тексте, "именно такую оценку неоднократно представляли премьер-министру и кабинету министров все силы безопасности и разведывательное сообщество, в том числе до начала войны".