28 октября, 22:36,
обновлено 28 октября, 22:58
Палестино-израильский конфликт

Заседание СБ ООН по ближневосточному конфликту пройдет 30 октября

AP Photo/ Bebeto Matthews
© AP Photo/ Bebeto Matthews

Встреча запрошена ОАЭ в связи с тем, что израильские военные объявили о расширении наземных действий на территории сектора Газа

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по палестино-израильскому конфликту пройдет в понедельник, 30 октября.

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Об этом в субботу сообщило постпредство Бразилии, которая в октябре исполняет функции председателя Совбеза.

"Заседание пройдет в понедельник в 15:00 (22:00 мск - прим. ТАСС)", - сообщили в бразильской миссии.

Встреча была запрошена ОАЭ в связи с тем, что израильские военные объявили о том, что расширяют наземные действия на территории сектора Газа. 

Теги:
БразилияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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