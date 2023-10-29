Заседание СБ ООН по ближневосточному конфликту пройдет 30 октября

Встреча запрошена ОАЭ в связи с тем, что израильские военные объявили о расширении наземных действий на территории сектора Газа

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по палестино-израильскому конфликту пройдет в понедельник, 30 октября.

Об этом в субботу сообщило постпредство Бразилии, которая в октябре исполняет функции председателя Совбеза.

"Заседание пройдет в понедельник в 15:00 (22:00 мск - прим. ТАСС)", - сообщили в бразильской миссии.

Встреча была запрошена ОАЭ в связи с тем, что израильские военные объявили о том, что расширяют наземные действия на территории сектора Газа.