СМИ: Израиль открыл огонь по сирийской провинции Эль-Кунейтра

Подробностей газета Al Watan не приводит

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии открыла огонь по территории сирийской провинции Эль-Кунейтра, которая расположена поблизости от Голанских высот. Об этом сообщила в Telegram-канале сирийская газета Al Watan.

Издание не привело подробностей израильского обстрела.

24 октября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о запуске реактивных снарядов со стороны Сирии по территории еврейского государства. В ответ был открыт артиллерийский огонь по точкам запуска ракет.

25 октября источник в командовании ВС арабской республики сообщил о нанесении Израилем ракетного удара со стороны Голан по позициям сирийской армии в южной провинции Дераа. В результате погибли восемь солдат, еще семь получили ранения.

Принадлежавшие Сирии Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.