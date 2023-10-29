МККК попросил о посещении задержанных ХАМАС заложников

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич отметила, что организация продолжает диалог со сторонами для поиска решений наиболее острых гуманитарных вопросов

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил готовность содействовать освобождению заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС. В заявлении, распространенном, женевской штаб-квартирой гуманитарной организации, говорится, что комитет просит о посещении заложников, чтобы передать им лекарства и облегчить связь с их семьями.

"МККК продолжает призывать к немедленному освобождению всех заложников, и мы подтверждаем наше предложение содействовать любой будущей операции по их освобождению", - говорится в заявлении. "Мы также просим о посещении заложников, чтобы привезти им лекарства и облегчить связь с их семьями, которые волнуются и ждут новостей", - отметили в Красном Кресте.

Президент МККК Мирьяна Сполярич отметила, что ее потряс "нетерпимый уровень человеческого страдания" в Газе. Она назвала "неприемлемым" тот факт, что "у гражданских лиц нет безопасного места" в Газе. "Мы продолжаем наш диалог со сторонами в целях поиска решений наиболее острых гуманитарных вопросов, таких как защита мирных жителей и помощь раненым", - подчеркнула президент МККК.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры". По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря. Из-за массированных ударов в секторе Газа не работают связь и интернет.