Красный Полумесяц заявил об использовании в Газе большей части запаса топлива

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. Большая часть стратегического запаса топлива израсходована в секторе Газа, дефицит может привести к катастрофическим последствиям. Об этом телеканалу Al Jazeera заявило Палестинское общество Красного Полумесяца.
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"Мы израсходовали большую часть стратегического запаса топлива, и его дефицит приведет к катастрофической ситуации. Мы не можем доставить необходимое топливо в сектор Газа для системы здравоохранения, несмотря на все международные призывы", - отметили в организации.
"Полученные нами медикаменты - это капля в море от потребностей больниц Газы", - заявили в Палестинском Красном Полумесяце, добавив, что "перебои со связью влияют на доступ пациентов к неотложной медицинской помощи".