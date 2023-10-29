28 октября, 23:28
Палестино-израильский конфликт

Красный Полумесяц заявил об использовании в Газе большей части запаса топлива

В организации пояснили, что его дефицит приведет к катастрофической ситуации

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. Большая часть стратегического запаса топлива израсходована в секторе Газа, дефицит может привести к катастрофическим последствиям. Об этом телеканалу Al Jazeera заявило Палестинское общество Красного Полумесяца.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Мы израсходовали большую часть стратегического запаса топлива, и его дефицит приведет к катастрофической ситуации. Мы не можем доставить необходимое топливо в сектор Газа для системы здравоохранения, несмотря на все международные призывы", - отметили в организации.

"Полученные нами медикаменты - это капля в море от потребностей больниц Газы", - заявили в Палестинском Красном Полумесяце, добавив, что "перебои со связью влияют на доступ пациентов к неотложной медицинской помощи". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация