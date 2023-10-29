СМИ: обстрелы Израилем района Бир-ан-Наджа на севере сектора Газа привели к жертвам

По данным телеканала Al Arabiya, сейчас происходят вооруженные столкновения на северо-востоке анклава

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. В результате обстрелов армией Израиля района Бир-ан-Наджа на севере сектора Газа есть жертвы. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Точное число погибших не сообщается.

Кроме того, как отмечает Al Arabiya, сейчас происходят вооруженные столкновения между израильскими силами и палестинцами на северо-востоке сектора Газа.

Тем временем, по данным телеканала Al Jazeera, крупные силы израильской армии штурмуют лагерь беженцев Аскар и район Масакин в восточной части города Наблуса (на Западном берегу реки Иордан). Сообщается о том, что четыре палестинца получили пулевые ранения.