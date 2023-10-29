СМИ: обстрелы Израилем района Бир-ан-Наджа на севере сектора Газа привели к жертвам

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. В результате обстрелов армией Израиля района Бир-ан-Наджа на севере сектора Газа есть жертвы. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
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Точное число погибших не сообщается.
Кроме того, как отмечает Al Arabiya, сейчас происходят вооруженные столкновения между израильскими силами и палестинцами на северо-востоке сектора Газа.
Тем временем, по данным телеканала Al Jazeera, крупные силы израильской армии штурмуют лагерь беженцев Аскар и район Масакин в восточной части города Наблуса (на Западном берегу реки Иордан). Сообщается о том, что четыре палестинца получили пулевые ранения.