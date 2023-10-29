29 октября, 00:02
Палестино-израильский конфликт

Израильский министр предложил Эрдогану забрать сторонников ХАМАС в Турцию

Турецкий президент ранее заявил, что Анкара "объявит Израиль военным преступником" и сделает это перед лицом всего международного сообщества в свете обострения палестино-израильского конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану "взять под защиту" и перевезти в свою страну сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС, учитывая высказывания турецкого лидера в поддержку Палестины.

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"Я вижу огромную поддержку Эрдогана и его народа нацистским убийцам, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин, и у меня нет другого выбора, кроме как предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал издалека, но и взял их под свою защиту, чтобы они жили в Турции", - написал израильский политик на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Эрдоган на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины заявил, что Анкара "объявит Израиль военным преступником" и сделает это перед лицом всего международного сообщества в свете обострения палестино-израильского конфликта. Эрдоган назвал Израиль оккупантом и группировкой, выразив мнение, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

Вслед за этим глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна немедленно отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений. В свою очередь, посольство Израиля в Турции разместило на своей странице в соцсети X изображение с надписью на турецком языке: "ХАМАС - это террористическая организация". 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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