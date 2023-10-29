В Японии заявили, что с обеспокоенностью следят за расширением операции в секторе Газа

Японский министр иностранных дел Ёко Камикава отметила, что Токио путем взаимодействия с вовлеченными сторонами активно работает над скорейшим прекращением обострения и обеспечением условий для гуманитарной деятельности

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Власти Японии с большой обеспокоенностью следят за развитием событий вокруг решения Армии обороны Израиля расширить масштабы сухопутной операции в секторе Газа. Об этом сообщила журналистам в Осаке японский министр иностранных дел Ёко Камикава.

"Мы пристально и с большой обеспокоенностью следим за этой ситуацией, - передает слова главы ведомства телеканал NHK. - В сотрудничестве с другими странами и путем взаимодействия с вовлеченными сторонами мы активно работаем над скорейшим прекращением обострения и обеспечением условий для гуманитарной деятельности".

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры". По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря. Из-за массированных ударов в секторе Газа не работают связь и интернет.