29 октября, 00:11,
обновлено 29 октября, 00:33
Палестино-израильский конфликт

СМИ: при израильских обстрелах в центральной части сектора Газа погибли девять человек

По данным телеканала Al Ikhbariya, ожесточенный бой идет к востоку от Хан-Юниса

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС и артиллерия наносят в ночные часы удары по восточным и центральным районам сектора Газа, сообщил телеканал Al Ikhbariya. По его данным, под обстрел попали два жилых дома в лагере беженцев Нусейрат, в результате погибли девять человек, есть раненые.

Ожесточенный бой идет к востоку от Хан-Юниса, где бойцы "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), военного крыла радикальной группировки "Исламский джихад", пытаются остановить продвижение израильской колонны.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом движения ХАМАС, 28 октября заявили, что поразили управляемой ракетой израильский танк Merkava.

В переданном коммюнике утверждается, что бронемашина противника была подбита при отражении атаки израильских войск к востоку от Эш-Шуджаии.

Со стороны командования Армии обороны Израиля подтверждения этой информации не поступило. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация