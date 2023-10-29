СМИ: при израильских обстрелах в центральной части сектора Газа погибли девять человек

По данным телеканала Al Ikhbariya, ожесточенный бой идет к востоку от Хан-Юниса

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС и артиллерия наносят в ночные часы удары по восточным и центральным районам сектора Газа, сообщил телеканал Al Ikhbariya. По его данным, под обстрел попали два жилых дома в лагере беженцев Нусейрат, в результате погибли девять человек, есть раненые.

Ожесточенный бой идет к востоку от Хан-Юниса, где бойцы "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), военного крыла радикальной группировки "Исламский джихад", пытаются остановить продвижение израильской колонны.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом движения ХАМАС, 28 октября заявили, что поразили управляемой ракетой израильский танк Merkava.

В переданном коммюнике утверждается, что бронемашина противника была подбита при отражении атаки израильских войск к востоку от Эш-Шуджаии.

Со стороны командования Армии обороны Израиля подтверждения этой информации не поступило.