СМИ: при израильском обстреле юга Ливана два миротворца ООН получили ранения

По информации телеканала Al Manar, это произошло при разрыве двух снарядов у наблюдательного поста ВСООНЛ в городе Хоула

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Обстрел израильской артиллерией южных районов Ливана привел к ранению двух миротворцев ООН из Непала. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

По его информации, один из них носит звание капитана, он получил ранения средней степени тяжести в живот и руку. Это произошло при разрыве двух снарядов, выпущенных израильской армией, у наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Хоула.

В субботу официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти сообщил, что одна из ракет попала в штаб миротворцев в Эн-Накуре. По его словам, никто не пострадал, но был нанесен материальный урон. Командование выясняет, какая из сторон несет ответственность за инцидент. Тененти добавил, что ракеты падают на территории штаба ВСООНЛ не первый раз за три недели военной эскалации на юге Ливана. По его словам, были повреждены также другие объекты миротворческих сил.

Последний конфликт между бойцами шиитской организации "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года на юге Ливана. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят 12 тыс. миротворцев из 36 государств.