СМИ: министр обороны Саудовской Аравии посетит Вашингтон 30 октября

По данным портала Axios, глава оборонного ведомства королевства встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и несколькими сенаторами

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Первый заместитель премьер-министра, министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд 30 октября посетит Вашингтон и проведет консультации с ключевыми сотрудниками администрации США. Об этом сообщил в субботу американский портал Axios со ссылкой на источники.

Как уточняется в публикации, министр обороны королевства встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и несколькими сенаторами. Официального подтверждения данной поездки пока не поступало.

В публикации констатируется, что визит министра обороны королевства пройдет "на фоне расширения Израилем сухопутной военной операции в секторе Газа". Глава оборонного ведомства станет "самым высокопоставленным саудовским должностным лицом, посетившим Вашингтон после начала работы администрации" президента США Джо Байдена, отмечает портал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.