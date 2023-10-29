Венесуэла выступила за дипломатическое разрешение территориального спора с Гайаной

В МИД республики отметили, что требуют от соседнего государства отказаться от военной гонки

КАРАКАС, 29 октября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы предлагает разрешить территориальный спор с Гайаной путем переговоров, отказаться от политики угроз и эскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении венесуэльского МИД, размещенном в субботу на его сайте.

"Венесуэла призывает к дипломатическому диалогу и отвергает воинственные заявления президента Кооперативной Республики Гайана [Мухаммеда] Ирфаана Али, сделанные в пятницу, 27 октября, во время пресс-шоу, организованного на территории Гайаны-Эссекибо", - говорится в тексте.

"Следуя инструкциям Южного командования ВС США, которое приказало усилить эскалацию, президент Ирфаан Али выступил против положений Женевского соглашения 1966 года, которое направлено на разрешение противоречий в территориальном споре между Венесуэлой и Гайаной", - подчеркивается в заявлении. МИД Венесуэлы утверждает, что "гайанское руководство куплено транснациональной компанией ExxonMobil, которая разрабатывает планы угроз и атак на венесуэльский народ и крадет принадлежащие ему ресурсы".

"Боливарианская Республика Венесуэла, защищая свои законные исторические права на территорию Гайаны-Эссекибо, требует от Кооперативной Республики Гайана отказаться от военной гонки, начать дипломатический диалог, прекратить незаконные действия, противоречащие Женевскому соглашению, которое является действующим инструментом для разрешения территориального спора между двумя странами", - отмечается в сообщении.

Многолетний спор между двумя странами о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, на которую претендует Каракас, обострился в связи с предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil. Она ведет нефтедобычу на шельфе, границы которого не были делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений на спорном морском шельфе. Кроме того, Южное командование ВС США планирует разместить на территории Гайаны-Эссекибо военную базу.