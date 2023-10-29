Глава МИД КНР заявил, что подготовка визита Си Цзиньпина в США не пройдет "на автопилоте"

Ван И отметил, что Китай и Соединенные Штаты должны по-настоящему реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств на полях саммита Группы двадцати на Бали в ноябре прошлого года

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Китай и США работают над организацией встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но "дорога в Сан-Франциско не может быть пройдена на автопилоте". Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с американскими политологами в Вашингтоне.

"Обе стороны согласились работать вместе для проведения встречи глав государств в Сан-Франциско. В то же время дорога в Сан-Франциско не будет гладкой", - приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

По его словам, Китай и США должны по-настоящему реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств на полях саммита Группы двадцати на Бали в ноябре 2022 года. "[Необходимо] устранить вмешательство [во внутренние дела друг друга], преодолеть препятствия, укрепить консенсус и накопить результаты", - отметил Ван И.

Китайский дипломат сообщил, что в ходе его визита в США стороны провели "глубокое, конструктивное и предметное стратегическое общение по многим вопросам, представляющим общий интерес, в духе равенства и взаимного уважения".

"Хотя между Китаем и США все еще существуют различные разногласия и конфликты, и есть еще много вопросов, которые необходимо решить, обе стороны считают, что для двух держав полезно и необходимо поддерживать диалог", - указал Ван И. Глава МИД КНР находился с визитом в США 26-28 октября. В ходе поездки он провел встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и президентом Джо Байденом.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния) 15-18 ноября.