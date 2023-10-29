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Палестино-израильский конфликт

В Катаре заявили об отсутствии намерений закрывать штаб-квартиру политбюро ХАМАС в Дохе

Официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что наземная операция израильских сил в секторе Газа осложнила усилия по освобождению заложников

ДУБАЙ, 29 октября. /ТАСС/. Катар не намерен закрывать штаб-квартиру политбюро радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе после нападения на Израиль 7 октября, поскольку сейчас этот канал связи имеет решающее значение для переговоров об освобождении удерживаемых в Газе заложников и усилий по деэскалации боевых действий. Об этом заявил в эфире телеканала CNN официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

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По его словам, этот канал связи сыграл очень важную роль в противодействии имевшей место эскалации, когда переговоры Катара с ХАМАС помогли снизить напряженность в сентябре после двухнедельных пограничных беспорядков, устроенных палестинцами. "Теперь это полезно во время нынешней эскалации. Это единственный способ, дающий нам возможность выступать в качестве посредника в освобождении заложников и в возвращении их домой к своим семьям", - сказал аль-Ансари, подчеркнув, что "пока этот канал полезен для создания мира, нельзя позволить его потерять".

Представитель МИД Катара отметил, что начавшаяся наземная операция израильских сил в секторе Газа значительно осложнила усилия Дохи по освобождению заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. 

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