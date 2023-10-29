Семьи заложников в Газе попросили Израиль избегать действий, которые могут им навредить

По данным газеты The Jerusalem Post, родственники также высказались за то, чтобы правительство Израиля рассмотрело вопрос об обмене всех захваченных в анклаве людей на боевиков ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Родственники удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников требуют от правительства Израиля не предпринимать действий, которые могут навредить членам их семей. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Издание приводит слова матери похищенной 7 октября девушки, которая рассказала о требовании родственников заложников на митинге после их встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Мы требуем, чтобы не предпринималось никаких действий, ставящих под угрозу судьбу членов наших семей, а также, чтобы каждое действие предпринималось с учетом их благополучия", - сказала она.

Принявшие участие в митинге, пишет газета, также высказались за то, чтобы правительство Израиля рассмотрело вопрос об обмене всех удерживаемых в секторе Газа заложников на всех захваченных боевиков движения ХАМАС.