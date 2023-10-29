29 октября, 03:48
Палестино-израильский конфликт

Семьи заложников в Газе попросили Израиль избегать действий, которые могут им навредить

По данным газеты The Jerusalem Post, родственники также высказались за то, чтобы правительство Израиля рассмотрело вопрос об обмене всех захваченных в анклаве людей на боевиков ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Родственники удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников требуют от правительства Израиля не предпринимать действий, которые могут навредить членам их семей. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

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Издание приводит слова матери похищенной 7 октября девушки, которая рассказала о требовании родственников заложников на митинге после их встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "Мы требуем, чтобы не предпринималось никаких действий, ставящих под угрозу судьбу членов наших семей, а также, чтобы каждое действие предпринималось с учетом их благополучия", - сказала она.

Принявшие участие в митинге, пишет газета, также высказались за то, чтобы правительство Израиля рассмотрело вопрос об обмене всех удерживаемых в секторе Газа заложников на всех захваченных боевиков движения ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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