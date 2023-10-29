Турция отвергла обвинения Израиля в антисемитизме в адрес Эрдогана

В турецком МИД призвали израильские власти прислушаться к призывам о прекращении огня

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Турция решительно отвергла обвинения в антисемитизме в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны представителей властей Израиля.

"Попытки некоторых израильских чиновников <...> изменить повестку с помощью искажений и клеветы в надежде скрыть жестокую резню, направленную против мирного палестинского населения в секторе Газа, не дадут результатов. Тот факт, что эти чиновники, совершившие преступление против человечности, нацелены против ООН, генерального секретаря ООН и президента Турции, является ярким показателем их бессилия. Мы переадресовываем в полном объеме обвинения в антисемитизме, клевету и оскорбления в адрес президента и страны тем, кто с ними выступил", - говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

"Призываем израильские власти срочно прислушаться к призывам о прекращении огня, чтобы положить конец варварству, направленному на полное уничтожение жителей Газы", - говорится в сообщении.

Турецкий лидер, выступая 28 октября на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил, что Анкара "объявит Израиль военным преступником". После этого глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что его страна немедленно отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений.