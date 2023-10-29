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обновлено 29 октября, 05:00
Палестино-израильский конфликт

Египет и США намерены расширить гуманитарные поставки в сектор Газа

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что "Израиль находится в состоянии войны, которую он не начинал и к которой не стремился"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Египет и Соединенные Штаты намерены расширить гуманитарные поставки в сектор Газа.

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Об этом говорится в опубликованном заявлении официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

"Завтра гуманитарные усилия в Газе, которые проводят Египет и США, будут расширены", - указал он.

Хагари также отметил, что "Израиль находится в состоянии войны, которую он не начинал и к которой не стремился". "ХАМАС использует жителей Газы как живой щит, внедряясь в их ряды в школах, мечетях и больницах, как мы установили. Террористы ХАМАС укрываются внутри гражданских зданий и под ними именно по той причине, что они знают, что Армия обороны Израиля разграничивает террористов и мирных жителей", - добавил он. 

Теги:
СШАПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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