29 октября, 04:47
Палестино-израильский конфликт

В Палестине заявили о 10 погибших в результате израильского удара по городу Хан-Юнис

По данным палестинского МВД, более 20 граждан получили ранения

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате израильского обстрела жилого квартала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Более 20 получили ранения. Об этом сообщает МВД Палестины.

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Израильские ВВС и артиллерия наносят также удары по восточным и центральным районам сектора Газа, сообщил ранее телеканал Al Ikhbariya. По его данным, под обстрел попали два жилых дома в лагере беженцев Нусейрат, в результате погибли девять человек, есть раненые. 

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