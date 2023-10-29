В Палестине заявили о 10 погибших в результате израильского удара по городу Хан-Юнис

По данным палестинского МВД, более 20 граждан получили ранения

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате израильского обстрела жилого квартала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Более 20 получили ранения. Об этом сообщает МВД Палестины.

Израильские ВВС и артиллерия наносят также удары по восточным и центральным районам сектора Газа, сообщил ранее телеканал Al Ikhbariya. По его данным, под обстрел попали два жилых дома в лагере беженцев Нусейрат, в результате погибли девять человек, есть раненые.