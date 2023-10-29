29 октября, 05:10
Палестино-израильский конфликт

СМИ: все израильские дипломаты покинули Турцию за 10 дней до призыва главы МИД

В связи с этим "сложно понять", кого хотел отозвать из республики министр иностранных дел Израиля, сообщил источник агентству Anadolu

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские дипломаты, включая посла в Анкаре Ирит Лилиан, покинули Турцию еще 10 дней назад. Об этом сообщил источник в турецком МИД в ответ на заявление главы МИД Израиля Эли Коэна о том, что Тель-Авив немедленно отзывает своих дипломатов после резких высказываний турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля.

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"В Турции сейчас нет израильских дипломатов, они уже покинули нашу страну. 18 октября в ноте, направленной в наше министерство, сообщалось, что они покинут Турцию с 19 октября из соображений безопасности. Кому Коэн дал указание вернуться, понять сложно", - приводит высказывания представителя турецкого МИД агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником за "резню", учиненную в Газе.

В тот же день глава МИД Израиля заявил, что его страна немедленно отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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