29 октября, 04:59
Палестино-израильский конфликт

Власти Израиля вновь призвали мирных жителей Газы уехать на юг

Об этом говорится в заявлении официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Израиля вновь призвали мирных жителей северных районов сектора Газа эвакуироваться на юг на фоне расширения сухопутной операции. Об этом говорится в заявлении официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

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"Сегодня мы усиливаем срочность этого предупреждения. Мирные жители на севере сектора Газа и города Газа должны временно переместиться на юг от Вади-Газы в более безопасные районы, где они смогут получить воду, продукты питания и медикаменты", - указал он.

  

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