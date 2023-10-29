Власти Израиля вновь призвали мирных жителей Газы уехать на юг

Об этом говорится в заявлении официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Израиля вновь призвали мирных жителей северных районов сектора Газа эвакуироваться на юг на фоне расширения сухопутной операции. Об этом говорится в заявлении официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

"Сегодня мы усиливаем срочность этого предупреждения. Мирные жители на севере сектора Газа и города Газа должны временно переместиться на юг от Вади-Газы в более безопасные районы, где они смогут получить воду, продукты питания и медикаменты", - указал он.