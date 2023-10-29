29 октября, 05:18
Палестино-израильский конфликт

Президент Ирана заявил, что Израиль перешел "красные линии"

Президент Ирана Эбрахим Раиси. EPA-EFE/ RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE
Президент Ирана Эбрахим Раиси
© EPA-EFE/ RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE

Эбрахим Раиси добавил, что это "может вынудить каждого принять меры"

ДУБАЙ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль пересек "красные линии", что может заставить каждого принять меры. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Преступления сионистского режима (Израиля - прим. ТАСС) перешли красные линии, что может вынудить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не предпринимать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью телеканалу Al Jazeera президент исламской республики заявил, что Иран не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов от вмешательства в палестино-израильский конфликт. 

Теги:
ИранПалестино-израильский конфликтИзраильРаиси, Эбрахим
© Информационное агентство ТАСС
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