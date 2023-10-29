Президент Ирана заявил, что Израиль перешел "красные линии"

Эбрахим Раиси добавил, что это "может вынудить каждого принять меры"

ДУБАЙ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль пересек "красные линии", что может заставить каждого принять меры. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Преступления сионистского режима (Израиля - прим. ТАСС) перешли красные линии, что может вынудить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не предпринимать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью телеканалу Al Jazeera президент исламской республики заявил, что Иран не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов от вмешательства в палестино-израильский конфликт.