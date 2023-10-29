В Болгарии начались выборы в местные органы власти

В стране открылось более 12 тыс. участков для голосования

СОФИЯ, 29 октября. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти начались в Болгарии, в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в стране открылось более 12 тыс. участков для голосования. На посты в местных администрациях претендуют кандидаты от 58 партий и 9 коалиций, а также независимые кандидаты.

По данным Центральной избирательной комиссии, право отдать голос на выборах имеют более 6 млн граждан, им предстоит выбрать 265 мэров городов и глав местных администраций, а также более 5 тыс. депутатов муниципалитетов. Больше всего кандидатов на пост мэра города зарегистрировано в Софии (22 человека), Пловдиве (18) и Плевене (15). Голосование будет проводиться с использованием бумажных бюллетеней.

Кандидат на пост мэра считается выбранным в первом туре, если получит поддержку более 50% избирателей. Если никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, то 5 ноября состоится второй тур голосования, выбирать будут из двух кандидатов, получивших наибольшую поддержку избирателей.

Агитация в день голосования, объявление предварительных данных голосования и социологических опросов до закрытия участков запрещены. Данные экзитполов социологические агентства смогут представить в 20:00 (21:00 мск), когда избирательные участки будут закрыты.

Охрану общественного порядка на избирательных участках обеспечивают 15 500 сотрудников полиции.