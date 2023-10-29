Украинских пограничников сослали на передовую за любовь к группе "Руки вверх!"

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограслужбы Украины Руслан Сыровой отметил, что такое наказание было очень распространенным за любую провинность

ТАСС, 29 октября. Украинских пограничников, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за то, что они слушали песни российской группы "Руки вверх!", рассказал ТАСС бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы.

"Был случай, когда руководство сослало моих сослуживцев на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы "Руки вверх!". Так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность", - сказал Сыровой.

Он добавил, что между его сослуживцами общение шло в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.