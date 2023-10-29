Полиция Бангладеш задержала одного из лидеров оппозиции

По сведениям издания Dhaka Tribune, также полицейские оцепили дома еще двух высокопоставленных функционеров оппозиционной Национальной партии Бангладеш

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь главной оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP) Мирза Факхрул задержан полицией. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune.

Политик был задержан утром в воскресенье. Причины задержания не уточняются, по данным газеты, Факхрула доставили в полицейский участок для допроса. Помимо этого, полицейские оцепили дома еще двух высокопоставленных функционеров оппозиционной Национальной партии Бангладеш.

Задержание произошло на фоне массовых протестов оппозиции в Дакке в субботу, где в ходе стычек с полицией погиб минимум один полицейский, пострадали десятки протестующих, а BNP вслед за этим призвала к общенациональной стачке. Оппозиция проводит акции протеста на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые запланированы на январь 2024 года.