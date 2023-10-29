Глава МО Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю

Как отметила Яна Чернохова, документ выражает поддержку террористам

ПРАГА, 29 октября. /ТАСС/. Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Документ выражает поддержку террористам, написала она на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили [при голосовании в ГА ООН против принятия резолюции и тем самым] против беспрецедентного теракта [против Израиля], совершенного террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из нее]!" - написала глава Минобороны.

Политик напомнила о множестве убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Нападение радикалов на эту страну, по ее словам, стоит в одном ряду с совершенными исламистской группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) 9 сентября 2001 года террористическими атаками на США.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.