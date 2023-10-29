Американский политолог заявил об ухудшении положения Украины

По словам Дага Бэндоу, Киеву следует идти на переговоры с Москвой без промедления

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Положение Украины становится все более тяжелым в свете краха наступления, потерь, нехватки личного состава и сокращения запасов вооружений у ее союзников, Киеву и западным странам следует идти на переговоры с Москвой, промедление лишь ухудшит для них условия возможных договоренностей. Такое мнение изложил в статье, опубликованной в журнале The American Conservative, старший научный сотрудник вашингтонского научно-исследовательского Института имени Катона, бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

"Высокотехнологичные системы повысили боевой потенциал Киева, но новейшее чудо-оружие не принесет победы. Увеличение боевой мощи [Украины] союзниками, вероятнее всего, лишь отложит итог", - говорится в публикации. "Недавнее "контрнаступление" Украины оказалось неудачным, в результате него была возвращена лишь небольшая часть территории при больших потерях в живой силе и технике", - подчеркнул автор.

"Киев едва ли может восполнить потери в живой силе. Население Украины, которое изначально было значительно меньше, чем в России, еще более сократилось из-за исхода миллионов беженцев. Уклонение от призыва имеет повсеместный характер. Кроме того, у самых убежденных сторонников Киева осталось мало вооружений, которые они могут предоставить, включая артиллерийские установки, являющиеся, вероятно, наиболее важными вооружениями в этой войне, а также боеприпасы к ним. Все больше появляется намеков на то, что должностные лица в странах из числа союзников [Киева] понимают, что нужны переговоры", - говорится в статье.

"Никто не считает, что Украина может одержать триумф самостоятельно. Если поддержки союзников недостаточно, то победу может обеспечить лишь эскалация - официальное вступление союзников в войну. Однако это может быть самоубийственным, и это осознают большинство представителей внешнеполитической элиты в Вашингтоне, - полагает Бэндоу. - У США нет серьезных, а тем более жизненно важных интересов, которые бы обосновали подобный курс. Любой такой конфликт, вероятно, будет ядерным, что станет катастрофой".

Автор отметил, что "использование украинцев в качестве пушечного мяса является сомнительным с моральной точки зрения". "Текущий конфликт оказывает дестабилизирующее влияние и, вероятно, опаснее, чем победа России. Более того, усугублять вражду с государством, обладающим ядерным оружием, и тем самым подталкивать его правительство, смотревшее когда-то на Запад, в сторону Китая, Северной Кореи и Ирана - это геополитическая глупость", - подчеркнул он.

"Наконец, текущая политика, суть которой в том, чтобы бросать Киеву деньги и оружие, чтобы он продолжал воевать, даже и не одерживая победы, не является жизнеспособной", - считает Бэндоу. По его мнению, "западные государства устали от дорогостоящей патовой ситуации". "В ситуации, которая все больше приобретает черты войны на истощение, Россия имеет преимущество, особенно в свете того, что западные государства все больше считают такой курс не только затратным, но и бессмысленным", - уверен эксперт.

Разморозка активов РФ и отказ от санкций

"Вашингтон и европейцы должны предложить новую систему безопасности, предусматривающую уважение суверенитета Украины при признании ее нейтралитета. Они должны говорить с Россией о восстановлении мира и стабильности, выразив готовность вернуть замороженные активы и отменить санкции", - считает Бэндоу.

По его мнению, "правительства западных стран также должны дать понять, что они планируют прекратить прокси-войну, официально отказавшись от поддержки дорогостоящих целей, включая попытки отвоевать Донбасс и вернуть Крым". "Нужно заключить сделку. Она не будет хорошей, но чем дольше Украина ждет, тем, скорее всего, хуже будет эта сделка", - добавил автор.

"Отправной точкой в данном изменении [политики] должно быть сворачивание Конгрессом поддержки [Киева], в конечном счете прекращение американской помощи за исключением гуманитарной. Последствия этого будут тяжелыми для Украины, однако все альтернативы хуже: они нереалистичные, затратные, неэффективные и нежизнеспособные. Вашингтону следует сыграть ведущую роль в прекращении войны, к которой он так активно подталкивал", - подчеркнул Бэндоу.