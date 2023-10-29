Разведчик указал, что Киев под предлогом гумразминирования отправляет саперов на фронт

Как отметил Руслан Сыровой, группы разминирования преимущественно состоят из внутренне перемещенных лиц из восточных районов страны, людей старше 45 лет, солдат, которые прошли через российский плен, и инвалидов

ТАСС, 29 октября. Саперы, прошедшие украинскую программу по гуманитарному разминированию территорий в тылу, отправляются на передовую, рассказал ТАСС бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы.

"Сейчас на Украине активно формируются группы разминирования, которые преимущественно состоят из внутренне перемещенных лиц с восточных районов страны, лиц старше 45 лет, солдат, которые прошли через российский плен, и инвалидов. Этих граждан вербуют как саперов, которые должны разминировать территории в тылу, пострадавшие от боевых действий, но фактически их вместо этого отправляют в зону в боевых действий", - сказал Сыровой.

Он добавил, что Киев рассматривает эти категории людей как менее ценные и специально обучает их по одной из самых опасных воинских специальностей.

Ранее украинские власти расширили список профессий, которыми можно овладеть бесплатно, и предлагают теперь пройти соответствующий курс по специальности "сапер". В разминировании готовы задействовать переселенцев и инвалидов.