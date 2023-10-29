Лукашенко заявил, что Минск видит в Анкаре надежного и перспективного партнера

Президент Белоруссии поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и граждан этой страны со 100-летием со дня провозглашения Республики

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и граждан этой страны со 100-летием со дня провозглашения Турецкой Республики, отметив высокий уровень белорусско-турецких отношений.

"Минск видит в Анкаре надежного и перспективного партнера. Мы стремимся к еще более динамичному и плодотворному развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям", - отмечается в послании белорусского президента, текст которого приводит его пресс-служба.

Лукашенко выразил уверенность в том, что "турецкий народ с гордостью отмечает вековой юбилей страны, которая за это время достигла огромных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, приобрела прочный авторитет на международной арене в качестве активного участника разрешения региональных и глобальных проблем". "Как и сто лет назад, Турция демонстрирует миру приверженность традициям и неизменным ценностям, твердо отстаивает национальные интересы", - заявил президент Белоруссии.