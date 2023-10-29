Белоруссия и Китай договорились подготовить дорожную карту по развитию ВТС

Стороны также обсудили вопросы совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил Белоруссии и Народно-освободительной армии Китая

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Китай разработают дорожную карту по развитию военного и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии по итогам состоявшейся в Пекине встречи главы ведомства генерал-лейтенанта Виктора Хренина с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

"Во время встречи в Пекине генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал-полковник Чжан Юся говорили о выработке дорожной карты по развитию двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Стороны также обсудили вопросы совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил Белоруссии и Народно-освободительной армии Китая, в том числе касались "темы белорусско-китайской совместной антитеррористической тренировки подразделений сил специального назначения вооруженных сил Беларуси и Китая". Хренин и Чжан Юся рассмотрели взаимодействие в области подготовки военных кадров, совместное участие в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности под эгидой ООН, проинформировали в Минобороны Белоруссии.