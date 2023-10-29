В Сиднее более 10 тыс. человек с флагами Палестины провели демонстрацию

Они требовали предпринять реальные шаги для прекращения огня в Газе

СИДНЕЙ, 29 октября. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек с флагами Палестины вышли на митинг в центре Сиднея, требуя предпринять реальные шаги для прекращения огня в Газе, передает корреспондент ТАСС.

Парк Гайд, расположенный в центре Сиднея, был заполнен флагами Палестины. Люди держали их в руках и накидывали на плечи как плащи. "Свободу Палестине", "Позор США", "Нас тысячи и миллионы и все мы палестинцы!", "От реки до моря Палестина будет свободной", - скандировали участники акции, они несли плакаты с призывами "прекратить геноцид" в Газе и немедленно остановить боевые действия. Семейная пара австралийцев, приехавших на митинг с другого конца города, привезла православные иконы, чтобы "показать, что солидарность с народом Палестины не зависит от вероисповедания".

Как сообщили ТАСС организаторы акции - Palestine Action Group - в демонстрации участвуют свыше 10 тыс. человек. В полиции Австралии уточнили данные, указав, что в мероприятии участвовали порядка 14 тыс.

В беседе с корреспондентом ТАСС представитель оргкомитета акции отметила, что люди, поддерживающие Палестину, "продолжат выходить на улицы городов по всему миру, чтобы остановить действия еврейского государства". "Нет большего разочарования, чем видеть слабость такой организации, как ООН, и явное нежелание западных стран, в том числе Австралии, действовать решительно. Воздерживаться при голосовании [за резолюцию ГА ООН по Ближнему востоку], как это сделала Австралия, слишком мало", - сказала она.

Ранее в этот же день в Сиднее прошел митинг сторонников Израиля, призвавших власти Австралии "предпринять решительные шаги для освобождения заложников, захваченных ХАМАС 7 октября". На площади Мартин-плейс участники акции выставили обувь с привязанными к ней красными воздушными шарами и взяли в руки плакаты с призывом немедленно вернуть домой тех, кто остается в плену.

Акции в поддержку Палестины и за прекращение огня на Ближнем Востоке проходят в крупнейших городах Австралии еженедельно с 8 октября. Митинг и марш, проведенный на прошлой неделе Palestine Action Group, собрал на улицах города более 15 тыс. человек. Менее масштабные акции состоялись в Аделаиде, Мельбурне и Перте. Все манифестации прошли мирно, и, по данным полиции страны, их организаторам удалось обеспечить порядок и соблюдение всех правил во время мероприятий. "Только в Сиднее порядок на улицах во время митинга 29 октября охраняли более 1 тыс. полицейских. Никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было", - рассказали в полиции штата Новый Южный Уэльс.