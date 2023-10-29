Маск заявил, что любое включение Starlink в секторе Газе согласуют с США и Израилем

Пока таких попыток подключения не было, отметил владелец провайдера

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что ни один из терминалов спутниковой связи Starlink при попытке подключения из сектора Газа не будет включен без согласования с правительствами США и Израиля.

В случае подобного запроса "мы проведем проверку безопасности с правительствами США и Израиля, прежде чем включить хотя бы один терминал", отметил Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). "Мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется "исключительно по гуманитарным причинам", - заверил он, добавив, что "пока таких попыток подключения не было".

Ранее министр связи Израиля Шломо Каръи осудил слова Маска о том, что Starlink будет поддерживать контакты с международно признанными организациями для оказания помощи сектору Газа. Израильский политик подчеркнул, что его ведомство разрывает все связи с этой компанией. По мнению Каръи, спутниковой системой могут воспользоваться палестинские радикалы.