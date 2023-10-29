Япония выступила за обеспечение безопасности гражданского населения в конфликте в Газе

Все вовлеченные в конфликт стороны должны действовать в соответствии с международным правом, сообщила министр иностранных дел Ёко Камикава

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Власти Японии выступают за обеспечение безопасности гражданского населения и немедленное освобождение заложников в секторе Газа. Об этом сообщила журналистам в Осаке министр иностранных дел Ёко Камикава.

"Наша позиция заключается в том, что необходимо немедленно освободить заложников и обеспечить безопасность гражданского населения. Все вовлеченные [в конфликт] стороны должны действовать в соответствии с международным правом. Кроме того, мы выступаем за скорейшее снижение эскалации в нынешней ситуации", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства. Ее выступление транслировало в своем YouTube-канале Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Ранее Камикава заявила, что правительство Японии считает важным достичь договоренности о гуманитарной паузе в конфликте вокруг сектора Газа для оказания помощи его жителям. Министр подчеркнула, что Токио решительно осуждает нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на израильское население, отметив при этом, что право Израиля на обеспечение своей безопасности должно осуществляться в рамках международных норм. Она также сообщила журналистам, что Япония с большой обеспокоенностью следит за развитием событий вокруг решения Армии обороны Израиля расширить масштабы сухопутной операции в секторе Газа.