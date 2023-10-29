29 октября, 08:16
Палестино-израильский конфликт

Из Х удалили публикацию Нетаньяху о том, что он не был предупрежден об атаке ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

Газета The Times of Israel отметила, что глава кабмина подвергся критике со стороны некоторых членов военного кабинета и лидера оппозиции Яира Лапида

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Распространенное ранее в соцсети X (ранее Twitter) заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором он категорически отверг утверждения о том, что ему поступали предупреждения о готовящейся атаке боевиков ХАМАС из сектора Газа, было удалено из соцсети. В этом убедился корреспондент ТАСС, и это подтверждают газеты Haaretz и The Times of Israel.

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В удаленном заявлении премьер указывал, что, "вопреки ложным утверждениям", "ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС".

The Times of Israel отмечает, что за эту публикацию глава кабмина подвергся критике со стороны некоторых членов военного кабинета и лидера оппозиции Яира Лапида. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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