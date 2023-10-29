Армия Израиля сообщила о расширении наземных операций в секторе Газа

К подразделениям присоединились дополнительные сухопутные силы, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные подразделения продолжают расширять наземные операции в секторе Газа. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель армии Даниэль Хагари.

"Ночью подразделения Армии обороны Израиля расширяли наземные операции в секторе Газа. К подразделениям присоединились дополнительные сухопутные силы. Мы продолжаем военные действия в соответствии с планом", - сказал он.

"Мы постепенно расширяем наземные операции и масштабы присутствия наших сил в секторе Газа", - продолжил армейский представитель. "Наземные операции на севере сектора Газа продолжаются. Операции на местах сложны и сопряжены с риском для наших подразделений. Мы сделаем все возможное с воздуха, моря и суши, чтобы обеспечить безопасность наших военнослужащих и достичь целей войны", - добавил он.

Хагари также сообщил, что с 7 октября в боевых действиях погибли 311 израильских военнослужащих.

Ранее в воскресенье армейская пресс-служба сообщила, что за минувшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 450 военным объектам, принадлежащим организации ХАМАС в секторе Газа, включая оперативные командные пункты, наблюдательные пункты и установки для запуска противотанковых ракет. Военные также сообщили, что в ходе ночных боев с радикалами в секторе Газа ранения получили офицер и солдат.