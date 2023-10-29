Боевое крыло ХАМАС отражает нападение израильских сил на северо-западе Газы

Бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама" используют тандемные снаряды Al Yasin собственного производства

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Формирования палестинского движения ХАМАС в секторе Газа отражают атаки израильских войск к северо-западу от лагеря беженцев Бейт-Лахия. Как утверждается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале, бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом ХАМАС, используют тандемные снаряды Al Yasin собственного производства.

В результате им удалось поразить несколько целей, что заставило противника приостановить наступление на этом участке. Огонь по израильским военно-транспортным средствам ведут снайперы.

Со стороны командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не поступало подробностей об операции в Бейт-Лахии.

Ранее бойцы ХАМАС заявили, что обстреляли ракетами Ашкелон. Огонь из минометных установок был открыт по израильским позициям в Суфе.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в субботу призвал жителей северной части сектора Газа срочно переместиться в южную часть анклава. Он подчеркнул, что эта мера носит временный характер, и после завершения военной операции против ХАМАС жители смогут вернуться в свои дома.