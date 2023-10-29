29 октября, 08:58
Палестино-израильский конфликт

СМИ: направляющийся к Израилю авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосец Dwight Eisenhower. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Ryan D. McLearnon/ ABACA via Reuters Connect
Авианосец Dwight Eisenhower
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Ryan D. McLearnon/ ABACA via Reuters Connect

ВМС США не ответили на просьбу издания Stars and Stripes подтвердить эту информацию

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Американский авианосец Dwight Eisenhower был замечен в Средиземном море в субботу после прохождения Гибралтарского пролива по пути на Ближний Восток. Об этом сообщила газета Stars and Stripes.

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По ее данным, прибытие авианосца в Средиземное море зафиксировали наблюдатели за судами и аналитики открытых разведданных в социальной сети X (ранее Twitter).

ВМС США не ответили на просьбу издания подтвердить прибытие корабля.

В США ранее сообщили об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосных ударных групп Dwight Eisenhower и Gerald Ford в связи с конфликтом вокруг сектора Газа. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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