СМИ: направляющийся к Израилю авианосец США вошел в Средиземное море

ВМС США не ответили на просьбу издания Stars and Stripes подтвердить эту информацию

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Американский авианосец Dwight Eisenhower был замечен в Средиземном море в субботу после прохождения Гибралтарского пролива по пути на Ближний Восток. Об этом сообщила газета Stars and Stripes.

По ее данным, прибытие авианосца в Средиземное море зафиксировали наблюдатели за судами и аналитики открытых разведданных в социальной сети X (ранее Twitter).

ВМС США не ответили на просьбу издания подтвердить прибытие корабля.

В США ранее сообщили об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосных ударных групп Dwight Eisenhower и Gerald Ford в связи с конфликтом вокруг сектора Газа.