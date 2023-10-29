29 октября, 08:58
Палестино-израильский конфликт

В ООН сообщили о разграблении складов с гуманитарной помощью в секторе Газа

В Ближневосточном агентстве всемирной организации для помощи палестинским беженцам и организации работ подчеркнули, что поступающей помощи недостаточно для растущих с каждым днем потребностей населения

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о разграблении нескольких складов с гуманитарной помощью в секторе Газа.

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"Тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа и унесли пшеничную муку, предметы первой необходимости, средства гигиены", - приводит сообщение агентства телеканал Al Arabiya. По его информации, на одном из складов БАПОР хранятся гуманитарные грузы, прибывающие в палестинский анклав из Египта.

В агентстве подчеркивают, что поступающей помощи недостаточно для растущих с каждым днем потребностей населения. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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