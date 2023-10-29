В ООН сообщили о разграблении складов с гуманитарной помощью в секторе Газа

В Ближневосточном агентстве всемирной организации для помощи палестинским беженцам и организации работ подчеркнули, что поступающей помощи недостаточно для растущих с каждым днем потребностей населения

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о разграблении нескольких складов с гуманитарной помощью в секторе Газа.

"Тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа и унесли пшеничную муку, предметы первой необходимости, средства гигиены", - приводит сообщение агентства телеканал Al Arabiya. По его информации, на одном из складов БАПОР хранятся гуманитарные грузы, прибывающие в палестинский анклав из Египта.

В агентстве подчеркивают, что поступающей помощи недостаточно для растущих с каждым днем потребностей населения.