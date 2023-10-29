29 октября, 09:05
Палестино-израильский конфликт

NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе

Страна ведет несколько ограниченных наступлений, сообщает газета со ссылкой на американских официальных лиц

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

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По данным издания, решение "провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином израильским коллегам". Первоначальные планы израильской операции встревожили официальных лиц США, которые выразили обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей, говорится в статье.

По мнению представителей Пентагона, американских экспертов, Израиль, судя по всему, проводит поэтапную операцию, во время которой после обнаружения в Газе боевиков ХАМАС в дело вступают более крупные силы. "Как только обнаруживаются слабые места, бреши, привлекаются основные ударные силы", - приводит издание слова бывшего офицера ЦРУ Мика Малроя.

Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом "ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба" зданиям. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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