В Таиланде проведут разъяснительную работу для эвакуации граждан из Израиля

В королевстве намерены добиться возвращения из еврейского государства как можно большего числа своих сограждан

БАНГКОК, 29 октября. /ТАСС/. Власти Таиланда намерены добиться возвращения из Израиля как можно большего числа своих сограждан путем проведения разъяснительной работы с членами их семей. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, губернаторам всех таиландских провинций было поручено организовать такую работу, чтобы находящиеся в Таиланде родственники убедили своих близких, работающих в Израиле, незамедлительно покинуть эту страну в целях их безопасности.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в субботу призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта.

Глава таиландского правительства ранее распорядился увеличить размер единовременной выплаты для всех возвращающихся, которая сейчас равна 15 тыс. батов ($400), а также обеспечить их работой. В еврейском государстве до начала боевых действий находилось около 30 тыс. граждан Таиланда, более 8 тыс. из них пожелали эвакуироваться, более 5 тыс. уже вернулись на родину. Таиландские авиакомпании Thai Airways, Nok Air и малайзийская AirAsia до конца октября будут выполнять эвакуационные рейсы из Израиля в Таиланд. В эвакуации также участвуют королевские ВВС.

Согласно обновленным данным таиландского МИД, в результате вылазки боевиков радикального движения ХАМАС в Израиле погибли 32 таиландца, 19 получили ранения, 19 похищены.