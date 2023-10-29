Нетаньяху извинился за слова об отсутствии данных об атаке ХАМАС

Премьер-министр Израиля отметил, что полностью поддерживает всех руководителей силовых структур

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал в публикации на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что был не прав, обвиняя ранее в воскресенье в той же соцсети израильские службы безопасности в том, что "ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС".

"Я был не прав. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛа, которые находятся на фронте и сражаются. Вместе мы победим", - написал Нетаньяху в X.

Ранее со страницы израильского премьера в соцсети исчезла публикация, в которой категорически отвергались утверждения, что ему поступали предупреждения о готовящейся атаке боевиков ХАМАС из сектора Газа. Это сообщение было опубликовано ночью в воскресенье после пресс-конференции, состоявшейся в Тель-Авиве накануне вечером, но исчезло утром 29 октября. Как отмечает газета The Times of Israel, это произошло после того, как главу кабмина за эти высказывания подвергли критике ряд членов военного кабинета и лидер оппозиции Яир Лапид.

В удаленном заявлении премьера указывалось, что "все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности [Израиля] и главу Службы общей безопасности, оценивали, что [движение] ХАМАС сдержано и обратилось к урегулированию". В тексте подчеркивалось, что "именно такую оценку неоднократно представляли премьер-министру и кабинету министров все силы безопасности и разведывательное сообщество, в том числе до начала войны".

Вечером 28 октября в ходе пресс-конференции Нетаньяху заявил, что израильские военные вошли на территорию сектора Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС и освобождения удерживаемых ею в анклаве заложников, захваченных при атаке на Израиль 7 октября. Он указал, что началась "вторая фаза войны".