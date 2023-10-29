Генсек ЛАГ считает, что Израиль реализует в Газе "политику выжженной земли"

Страна уничтожает инфраструктуру и использует воду в качестве оружия, заявил Ахмед Абу аль-Гейт

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Израиль проводит в секторе Газа "политику выжженной земли", уничтожая инфраструктуру и используя воду в качестве оружия. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на конференции, посвященной проблеме водных ресурсов, которая проходит в Каире.

"Израиль реализует политику выжженной земли, нанося удары по инфраструктуре, в том числе по больницам, школам, водопроводным и канализационным сооружениям, чтобы принудить палестинских граждан к перемещению в соседние страны", - сказал он, подчеркнув, что разрушение инфраструктуры, согласно международным нормам, является военным преступлением. По словам генсека ЛАГ, "это не первый случай, когда Израиль использует воду в качестве оружия" в секторе Газа.