29 октября, 10:16
Палестино-израильский конфликт

Генсек ЛАГ считает, что Израиль реализует в Газе "политику выжженной земли"

Страна уничтожает инфраструктуру и использует воду в качестве оружия, заявил Ахмед Абу аль-Гейт

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. Израиль проводит в секторе Газа "политику выжженной земли", уничтожая инфраструктуру и используя воду в качестве оружия. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на конференции, посвященной проблеме водных ресурсов, которая проходит в Каире.

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"Израиль реализует политику выжженной земли, нанося удары по инфраструктуре, в том числе по больницам, школам, водопроводным и канализационным сооружениям, чтобы принудить палестинских граждан к перемещению в соседние страны", - сказал он, подчеркнув, что разрушение инфраструктуры, согласно международным нормам, является военным преступлением. По словам генсека ЛАГ, "это не первый случай, когда Израиль использует воду в качестве оружия" в секторе Газа. 

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