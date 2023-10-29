NYT: США создают для Украины "оружие Франкенштейна" из-за нехватки систем ПВО

Оно сочетает западные технологии с элементами боевой техники советских времен, сообщает газета

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Украина в условиях острой нехватки систем ПВО потребовала от США создания для нее так называемых систем FrankenSAM, образованных от слов Франкенштейн и SAM (ракета "земля - воздух"), сочетающих западные технологии с элементами боевой техники советских времен. Об этом сообщает газета The New York Times.

Два варианта этой "гибридной" системы оружия: одна на основе пусковых установок зенитно-ракетного комплекса "Бук" и американских ракет Sea Sparrow, другая - с радарами советской эпохи и управляемыми ракетами "воздух - воздух" AIM-9M Sidewinder (для F-16) были испытаны в последние несколько месяцев на полигонах в США. В обойму таких ПВО входит и усовершенствованный комплекс MIM-23 Hawk, принятый на вооружение в США в 1959 году.

Вместе эти системы FrankenSAM "способствуют заполнению критических брешей в противовоздушной обороне Украины, и это самая важная задача, с которой Киев сталкивается сегодня", приводит издание слова заместителя помощника министра обороны США по политике в отношении России, Украины и Евразии Лоры Купер.

Глава Минобороны США Ллойд Остин объявил в октябре о выделении Киеву очередного пакета помощи на $200 млн. По словам Остина, в него войдут ракеты AIM-9M для ПВО, артиллерийские боеприпасы, высокоточные боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и противотанковые средства. Он также подчеркнул, что общая военная помощь Украине со стороны США, таким образом, составит почти $44 млрд.